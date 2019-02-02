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Survivor 2 Şubat 2019 Cumartesi Türkiye Yunanistan TV8 birinci 1. bölüm özeti! Survivor 2019 ilk bölümde neler yaşandı, ödül oyunu ve dokunulmazlık oyununu kim kazandı

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasının 1. bölümü TV 8'de yayınlandı. İlk bölümü Acun Ilıcalı sundu. İlk oyunun ödülü açıklandı. İlk ödül oyunu Türkiye takımı kazandı. İlk oyunu kazanan Türkiye takımı, yarışmacılarla beraber denize doğru koşarak güzel bir görüntü oluşturdu. İlk dokunulmazlık oyununu, Türkiye 4 puan farkla kazandı

Survivor 2 Şubat 2019 Cumartesi Türkiye Yunanistan TV8 birinci 1. bölüm özeti! Survivor 2019 ilk bölümde neler yaşandı, ödül oyunu ve dokunulmazlık oyununu kim kazandı

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan sezonunun ilk yarışması yapıldı. Yarışmayı, Türkiye takımı kazandı. Türkiye takımı kazanmanın ardından hep beraber denize doğru koşarak kameralara güzel bir görüntü verdi.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da yarışma sonrası yeni yarışmaya hazırlanmak ve kalınacak yerleri ayarlamak için yarışmacılar adalarına gitti.

Türk takımı adasında baraka yapımı konusunda ortak bir karar aldı. Erkekler ve kadınların ortak bir çalışma yürüteceği belirtildi. Her iki takıma da erzakların verildiği ifade edildi. Türk takımında aşçı Hakan Kanık'ın olması, takımda yiyecek konusunda sıkıntı çekilmeyeceğini gösteriyor. Hakan Kanık da yaptığı açıklamada, yemek pişirme konusunun kendisinde olacağını ifade etti.

Dokunulmazlık yarışması öncesi iki takımda adalarına yerleşip, yatacakları barakaları ayarladı. Ormanı da keşfe çıkan takımlar yakmak için malzeme ve baraka için taş topladı.

Yunanistan takımı da bir yenilgiyle yeni oyuna gittiklerini düşündüklerini belirtti. Türkiye takımının rahat olduğun söyledi. Yunanistan takımı geçmişi unutup dokunulmazlık oyununa odaklandıklarını, bu yarışmanın kendileri için önemli olduğu ifade etti.

Türkiye takımından Bora Erdin, Yunanistan takımından bir kişiyi göndereceklerini söyledi. Yumurta yiyip yarışmaya gitmelerinin kendilerine avantaj sağlayacağını ifade etti.

Büşra Yalçın da ilk dokunulmazlık oyununa gittiklerini, ilk oyunu kazandıkları motivasyonla yeni yarışmaya gittiklerini aktardı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

Büyük mücadeleyle başlayan dokunulmazlık oyununda iki takım da farklı zamanlarda ataklar yaptı. Kimi zaman takımların beraberliği sağladığı kimi zamanda öne geçtiği dokunulmazlık yarışması, ilk bölümün en heyecanlı oyunu oldu. Dokunulmazlık oyunu, Türkiye takımı kazandı. Yarışma skoru; Türkiye 10, Yunanistan 6.

ulusal.com.tr

Etiketler; #survivor 1. bölüm #survivor türkiye yunanistan dokunulmazlık
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