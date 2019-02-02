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Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan 1. bölüm fragmanı izle TV8

Bu akşam saat 20.00'de TV8'de yayınlanacak ve Acun Ilıcalı'nın sunacağı Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasının ilk oyunu belli oldu. Türkiye ve Yunanistan takımlarının kıyasıya mücadele edeceği Survivor 2019 heyecanla bekleniyor

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan 1. bölüm fragmanı izle TV8

Bu akşam 1. bölümü ile ekrana gelecek olan Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan karşılaşmasında takımlar birbirleriyle yarışacak.

Bu sene Acun Ilıcalı ile birlikte Survivor'ı sunacak olan isim ise eski yarışmacılardan Murat Ceylan. Peki Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan'da kimler yarışacak?

Survivor Türkiye - Yunanistan başlıyor. İlk oyun, nefes kesen mücadele... Survivor Türkiye - Yunanistan bu akşam 20:00'de TV8'de!

SURVİVOR 2019 TÜRK TAKIMI YARIŞMACILARI KİMLER?

Hakan Kanık
Sude Burcu
Yusuf Karakaya
Seda Ocak
Bora Edin
Ecem Onaran
Hikmet Tuğsuz
Kader Karakaya
Atakan Işıktutan
Melisa Emirbayer
Büşra Yalçın
Okay Köksal

SURVİVOR 2019 YUNAN TAKIMI YARIŞMACILARI



SURVIVOR 2019 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

 

Etiketler; #survivor 2019 #acun ılıcalı #survivor türkiye yunanistan #survivor 1 bölüm fragmanı tv8
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