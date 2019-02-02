Bu akşam saat 20.00'de TV8'de yayınlanacak ve Acun Ilıcalı'nın sunacağı Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasının ilk oyunu belli oldu. Türkiye ve Yunanistan takımlarının kıyasıya mücadele edeceği Survivor 2019 heyecanla bekleniyor

Bu akşam 1. bölümü ile ekrana gelecek olan Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan karşılaşmasında takımlar birbirleriyle yarışacak.



Bu sene Acun Ilıcalı ile birlikte Survivor'ı sunacak olan isim ise eski yarışmacılardan Murat Ceylan. Peki Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan'da kimler yarışacak?



Survivor Türkiye - Yunanistan başlıyor. İlk oyun, nefes kesen mücadele... Survivor Türkiye - Yunanistan bu akşam 20:00'de TV8'de!



SURVİVOR 2019 TÜRK TAKIMI YARIŞMACILARI KİMLER?



Hakan Kanık

Sude Burcu

Yusuf Karakaya

Seda Ocak

Bora Edin

Ecem Onaran

Hikmet Tuğsuz

Kader Karakaya

Atakan Işıktutan

Melisa Emirbayer

Büşra Yalçın

Okay Köksal



SURVİVOR 2019 YUNAN TAKIMI YARIŞMACILARI







SURVIVOR 2019 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE



