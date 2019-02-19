Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmalarının en önemli oyunu dokunulmazlık oyununda takım arkadaşlarının yardımıyla parkuru geçmek. Bu oyunda Büşra düşüp devam etti. Karşılıklı kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışmada kısa süreli gerginlik yaşandı. Türkiye takımından Hikmet'in oyunu kazanması sonrası Yunanistan takımının önüne doğru sevinmesi tansiyonu yükseltti. Programın sunucusu Acun Ilıcalı araya girerek uyarıda bulundu ve böyle bir hareketin kabul edilemeyeceğini belirtti. Peki dokunulmazlığın ilk oyununu hangi takım kazandı

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın son bölümün en önemli oyunu oynandı. Oyunda her iki takım arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Çok sayıda düşmelerin yaşandığı oyunda, Türkiye takımı daha hızlı başladı fakat düşmelerin olması nedeniyle hız kaybetti. Atakan oyunda geriden gelerek öne geçti. Atakan'ın izlediği yol, tuttu. Başa baş oynanan oyunda avantaj Türkiye takımından Atakan'da oldu. Oyunun son aşamasındaki atışları Yunanistan takımı kazanarak skoru Yunanistan 3, Türkiye 2 durumuna getirdi.



KIYASIYA MÜCADELE VARDI



Türkiye takımı geriye düşmesinin ardından kendi aralarında durum değerlendirmesi yaparak nasıl öne geçebileceklerini planladı. Türkiye takımı içerisinde parkurda izlenmesi gereken yola dair bilgi paylaşımı yapıldı.



Çok çekişmeli mücadeleler yaşanırken, iyi başlanılan parkurda belli bir ritim yakalanmasının ardından geride kalmalar da yaşanabiliyor.



Bir takımdan 5 kişinin oynadığı oyunda, başa baş bir yarış yaşandı. Yunanistan takımı farkı ikiye çıkardı.



KISA SÜRELİ GERGİNLİK YAŞANDI



Hikmet'in oyunu kazanmasının ardından sevincini karşı takımın önüne giderek yapması iki takım arasındaki tansiyonu artırdı. Yarışmayı sunan Acun Ilıcalı da uyarıda bulunarak böyle bir hareket yapılamayacağını ifade etti. Ilıcalı, hareketin centilmenlik dışı olduğunu söyledi.



SEDA PUANI KAPTI



Atış avantajını zor değerlendiren Seda, bir türlü ikinci atışı tutturamadı. Çok sayıda denemenin ardından ikinci atışı isabetli gerçekleştiren Seda, takımına sayıyı kazandırdı.



DOKUNULMAZLIĞIN İLK OYUNUNU TÜRKİYE KAZANDI



Heyecanla yarışıldığı dokunulmazlığın ilk oyununu, Türkiye kazandı. Türkiye'nin geriye düşüp öne geçtiği oyun heyecanla takip edildi. Avantajların olduğu, dikkatin önde geldiği yarışmada dokunulmazlığın ilk oyununu, Türkiye aldı.



ulusal.com.tr