Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan karşılaşmasında takımlar birbirleriyle yarışıyor.
Bu sene Acun Ilıcalı ile birlikte Survivor'ı sunan isim ise eski yarışmacılardan Murat Ceylan. Peki Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan'da kimler yarışıyor?
Survivor Türkiye - Yunanistan başladı.
SURVİVOR 2019 TÜRK TAKIMI YARIŞMACILARI KİMLER?
Hakan Kanık
Sude Burcu
Yusuf Karakaya
Seda Ocak
Bora Edin
Ecem Onaran
Hikmet Tuğsuz
Kader Karakaya
Atakan Işıktutan
Melisa Emirbayer
Büşra Yalçın
Okay Köksal
SURVİVOR 2019 YUNAN TAKIMI YARIŞMACILARI
SURVIVOR 2019 YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE
TV8'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışması sürüyor. Türkiye ve Yunanistan takımlarının kıyasıya mücadele ettiği Survivor 2019 heyecanla izleniyor
Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan karşılaşmasında takımlar birbirleriyle yarışıyor.