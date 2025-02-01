Survivor izle! 1 Şubat 2025 Cuma

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında yayınlanan Survivor, bu sene All Star - Gönüllüler formatıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 1 Şubat 2025 Cumartesi günü Survivor için nefesler bir kere daha tutuldu. İşte TV8 Survivor 2025 canlı izle yayın linki...

SURVİVOR 2025 KADROSU BELLİ OLDU!

TÜM YILDIZ 2025

Zeynep Alkan,

Serenay Aktaş,

Batuhan Karacakaya,

Adem Kılıç,

İsmail Balaban,

Ayşe Yüksel,

Sema Aydemir,

Barış Murat Yağcı,

Yağmur Banda yer alacak.

GÖNÜLLÜLER 2025

Tuğba Yeni,

Dilşah Kurt,

Batuhan Gökgöz,

Mevlüt Koçak,

Göksu Küçükali,

Adilhan Numan,

Kaan Kazgan,

Kübra Avcı

SURVİVOR 2025 HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Ekranların sürekli yarışma programlarından biri olan Survivor 2025 Acun Ilıcalı'nın sunumuyla saat 20:00'de TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Aşağıdaki link üzerinden Survivor programından izleyebilirsiniz.

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin