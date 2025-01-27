Survivor izle: 27 Ocak 2025 Pazartesi

TV8 Survivor All Star, Survivor Panorama, Survivor Ekstra, Masterchef Türkiye gibi programlarla seyircilerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Survivor 2025 ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte tv8 frekans bilgileri, TV8 canlı izle linki...

Sude İnak Sude İnak
Survivor izle: 27 Ocak 2025 Pazartesi
Yayınlanma:

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında yayınlanan Survivor, bu sene All Star - Gönüllüler formatıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 27 Ocak 2025 Pazartesi günü Survivor için nefesler bir kere daha tutuldu. İşte TV8 Survivor 2025 canlı izle yayın linki...

SURVİVOR 2025 KADROSU BELLİ OLDU!

TÜM YILDIZ 2025
Zeynep Alkan,
Serenay Aktaş,
Batuhan Karacakaya,
Adem Kılıç,
İsmail Balaban,
Ayşe Yüksel,
Sema Aydemir,
Barış Murat Yağcı,
Yağmur Banda yer alacak.

GÖNÜLLÜLER 2025
Tuğba Yeni,
Dilşah Kurt,
Batuhan Gökgöz,
Mevlüt Koçak,
Göksu Küçükali,
Adilhan Numan,
Kaan Kazgan,
Kübra Avcı

SURVİVOR 2025 HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Ekranların sürekli yarışma programlarından biri olan Survivor 2025 Acun Ilıcalı'nın sunumuyla saat 20:00'de TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Aşağıdaki link üzerinden Survivor programından izleyebilirsiniz.

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

survivor
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