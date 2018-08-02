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Sütlüce'de mühürler kaldırıldı

İstanbul Sütlüce'de 4 katlı apartmanın çökmesi sonucu çevre binalarda da hasar oluşmuş ve bu binalar mühürlenmişti. Risk araştırması sonucu mahalle sakinlerine tehlike geçti denilerek mühürler kaldırıldı. Ancak Mahalle sakinleri, tehlikenin devam ettiğini söyledi.

Sütlüce'de mühürler kaldırıldı

İstanbul Sütlüce'deki 4 katlı binanın çöküşü diğer binaları da etkilemişti. Bunun üzerine binalar mühürlenmişti.

Evleri olanlara tehlike geçti denildi ve çökmenin etkisiyle çatklaklar oluşan binalara sağlam raporu verildi.

Mahalle sakinleri kalacak yerleri olmadığı için meburiyetten evlere girdiklerini ancak tedirginliğin devam ettiğini ifade etti.

Evlerinde yıkılma tehlikesi olanlar Arda Turan'ın suçlu olduğunu söyledi.

HABER: DİLEK DOĞAN
KAMERA: BÜLENT ÜNAL
ulusal.com.tr





 

Etiketler; #sütlüce #Bina #yıkım #mahalle
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