Suud troller, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Eyüpsultan'da terör örgütlerini hedef alan konuşmasını, sosyal medyada Arapça alt yazıyla 'İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'yi eleştiren herkesi ve turistleri tehdit ediyor' başlığıyla servis etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Eyüpsultan'da terör örgütlerini hedef alan konuşması, Suud troller tarafından, sosyal medyada, Arapça alt yazıyla, “İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'yi eleştiren herkesi ve turistleri tehdit ediyor” başlığıyla servis edildi.



Kaşıkçı cinayetini Türkiye'ye mal etmeye çalışan Suud trollerinin yeni hedefi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu.



Sosyal medya hesaplarında Soylu aleyhine paylaşımlarda bulunan Suud trolleri, bakanın İstanbul Eyüpsultan'da FETÖ'cü ve PKK'lıları hedef aldığı konuşmasını Arap halkına yapmış gibi göstermeye çalıştı.



İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması, “İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'yi eleştiren herkesi ve turistleri tehdit ediyor” başlığıyla sosyal medyadan Arapça alt yazı ile servis edildi.



FETÖ'CÜ VE PKK'LILARI HEDEF ALMIŞTI



Bakan Soylu, Eyüpsultan'da 26 Şubat'ta yaptığı konuşmasında terör örgütlerini hedef alan konuşmasında şunları ifade etmişti:



“Bu işin böyle sonlandığını düşünmeyin. Türkiye'ye dışarıda karşı çıkanlar, sonrasında da Akdeniz şehirlerinde ve Antalya'da tatil planı yapanlar, havalimanlarında polislerin aleyhlerinde hazırladığı dosya yığınıyla tutuklanacaklar. İnanıyorum ki sonrasında bize dünyada düşmanlık yapan kalmayacaktır. Aslında, şu anda da bize düşmanlık edebilen yok. Bunu böyle bilin.”



Türkiye'nin terör örgütlerine karşı mücadelesini anlatan Soylu, büyük devletlerin büyük sıkıntılara göğüs gerdiğini belirterek şunları kaydetmişti:



“Allah razı olsun, Dışişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, İstihbarat Teşkilatımız, bu dördümüz, dışarıda da büyük operasyonlar yapıyoruz. Sadece FETÖ değil, PKK konusunda da büyük operasyonlar yapıyoruz. Eskidendi o. Haydi bakalım, dış ülkelerdeki PKK'lılar Türkiye'ye gelsin, havalimanında yakalıyoruz onları artık. Öyle hiçbir şeyden haberi olmayan Türkiye değil. Orada söyleyeceksin, gelip burada, Antalya'da tatil yapacaksın... Eskidendi o işler, eskidendi. Bu milletin birliğine kastedeceksin, eskiden... Arkadaşlar seri seri dosyalar hazırlıyorlar, o dışarıda Türkiye düşmanlığını yapanlar için. Dünya kime kalır bilmiyorum artık ama Türkiye artık küçük bir ülke değildir. Bu kadar açık ve nettir.



PKK, yeniden umut bulmak için çaba sarfedecektir. Her terör örgütü böyledir. İllettir terör örgütleri. Ama biz onlara fırsat vermeyeceğiz Allah'ın izniyle.”





İçişleri Bakanı Soylu, dün de AKP'nin Tire İlçe Başkanlığı'nda konuştu. Türkiye'nin yakasından on yıllardır düşülmediğini, bu ülkede herkese acı günlerin tattırıldığını, hayat standardının yükselmesinin, ülkenin ayakları üzerinde durmasının istenmediğini, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, sağcı-solcu, başı açık-kapalı, laik-dindar diye hep kaos olmasının istendiğini ifade eden Soylu, şöyle konuştu:



“Hep birbirimizle kavga edelim, cebelleşelim istediler. Ondan sonra da geleceğe bakmayalım istediler. Mecali olmayan, boynu eğik, beli bükük bir Türkiye olsun, değerlerinden uzaklaşan, köksüz, ana, ata, komşu tanımayan, vefa bilmeyen bir Türkiye olsun istediler. Hep ayaklarımızın, ayakkabılarımızın ucuna bakalım, geleceğe bakmayalım istediler. Hep birbirimizle uğraşalım istediler."



'GİTTİĞİMİZ YERİN KANINI EMMEYİZ'



Türk milletinin Batı gibi olmadığını, gittiği yerleri çökertmediğini, gittiği yerin kanını emmediğini vurgulayan Soylu, 6 asırdan fazla bir zaman büyük bir coğrafyada hak, adalet, hukuk sağlayan bir milletin soyundan gelen bu milletin kimseyi sömürmediğini ifade etti.



Türkiye'nin Afrin'e girdiğini ve terör örgütü PKK'yı buradan çıkardığını dile getiren Soylu, "Ne oldu? Amerika bir şey söyleyebildi mi?" dedi.



Soylu, sert konuşmaları nedeniyle kendisini zaman zaman eleştirenlerin olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:



“Ne diyeceğim yani, lafı boğazımızda da mı düğümleyeceğiz. Kadın çıkmış, karşımızda olan cenahın en önemli unsurlarından biri diyor ki 'sırtımı PYD'ye, YPG'ye PKK'ya dayadım.' Şimdi sana dört tane duvar verdik, ister o duvara daya ister o duvara. Yanlış mı söylemişim Tire? Bu kadar işler başımıza geldi, kasedi tekrar başa saralım istiyorlar. 15 vilayette Apo'nun İmralı'dan çıkması için, ben onlara milletvekili demiyorum, onlar PKK'nın vekilidir, onlar terörün vekilidir. Kim ne derse desin, vallahi de billahi de o bir siyasi parti değildir, terör örgütünün siyasi koludur. Ne olacak, 15 tane ilde yürüyüş yapacakmış Apo çıksın diye. Ben de dedim ki sizi yürütürsek adam değiliz, namerdiz.”



PERVİN BULDAN DENİLEN O KADIN...



Diyarbakır'ın ilçelerindeki gençlerin terörle uğraşmaması için mücadele verdiklerini dile getiren Soylu, şöyle devam etti:



“Biz sizin önünüzü temizlemekle meşgulüz. Terörü bize bırakın, siz yarın mühendis olun, siz yarın doktor olun, hemşire olun, öğretmen olun. Memleketinize, ananıza, babanıza bu topraklara hayırlı evlat olun. Bizim söylediğimiz odur. Ama bu tarihi bilmeyenler ne diyorlar? Pervin Buldan denilen o kadın, böyle yumuşak yumuşak gözüküyor ama lafları, zehirli diliyle birlikte 'bu seçimde 40 yıllık mücadelemizi taçlandırmak için sandığa gideceğiz.' 40 yıl önce ne kuruldu, PKK kuruldu. Demek istiyor ki 'ey bizimle beraber olanlar, bizim derdimiz seçim, belediye, o, bu değil bizim derdimiz, tam anlamıyla beraber bu PKK'nın iddiasını, ideolojisini buraya hakim kılmaktır.' Bitti mi acaba? Cahil kadın, 40 yıl mı, oranın tarihi binlerce yıl geçmiş. Onlar bizim kardeşlerimiz, bizi birbirimizden ayırmaya çalışıyorlar. Ardından suratında meymenet olmayan bir adam var HDP'nin eş başkanı, komünist sakallı bir adam tanıyor musunuz? Dedi ki 'Kürdistan'da biz kazanacağız. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da AKP'ye ve MHP'ye kaybettireceğiz. İstanbul'da, Ankara'da İzmir'de verilen oylar Cizre'ye Eruh'a Silopi'ye selam olacak, güç katacak' demek istedi ki biz yüzümüze maske taktık, burada PKK, batıda CHP, Saadet ve İyi Parti ile mücadele içindeyiz."



'İHA'YI BİZİM EVLATLARIMIZ YAPIYOR'



Soylu, tüm engellemelere rağmen büyük projeler yaptıklarını, halen yapmaya çalıştıklarını aktararak, “Her şeyi yapıyoruz. İnsansız hava aracını İsrail'den alıyoduk, şimdi bizim evlatlar yapıyor. Mayıs ayında insansız hava araçlarına öyle bir alet takıyoruz, yazılım yapıyoruz ki, terör örgütleri artık kafasını çıkaramayacak, kafasını. Türkiye'nin gücünü kuvvetini görecekler, 15 bin terörist vardı dağlarda, şimdi 700. Bizim evlatlar onları sıçan gibi kovalıyor. Geçen gün DHKP-C'li 8 kişiyi inlerinde bulduk, çuvala koyduk, çuvalın ağzını bağladık, doğru kodese” diye konuştu.



TAŞIYICI ANNELİK



“Bu memleketin sahibi sadece yerin üstündeki bizler değiliz. Yerin altındakiler de var. Onların bizlere yaptıkları, bıraktıkları.. Onun için bu oyuna gelememek gerekir” diyen Soylu “CHP'nin PKK'ya yaptığı taşıyıcı anneliğe hep beraber son vermek gerekir. Onlara bu gücü vermemek lazım. Geçen seferki gibi olmaz. Ayaklarını attılar mı, tırnaklarını tutturdular mı bir daha çıkmazlar. Ben bunları iyi tanıyorum. Benden sonra geleceklere sorun, bunları yanınıza aldınız mı, bunlarla beraber yürüyor musunuz, bunlarla kol kola mısınız diye sorun” ifadelerini kullandı.