İngiltere Başbakanı Theresa May, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine karışan şüphelilerin İngiltere vizelerinin iptal edileceğini söyledi.



İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında düzenlenen haftalık “Başbakana Sorular” oturumunda konuşan May, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili bir soru üzerine, “İçişleri Bakanı bütün şüphelilerle ilgili, İngiltere’ye girmelerini önlemeye dönük eyleme geçiyor. Eğer bu kişilerin halihazırda vizeleri varsa, bunlar bugün iptal edilecek.” dedi.



May, “Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz. Ortadan kaybolmasının ardından çok açıkça belirtik ki Suudi Arabistan Türkiye ile iş birliği yapmalı, tam ve inandırıcı bir soruşturma yürütmeli. Kaşıkçı’nın arbedede öldüğü iddiası inandırıcı bir açıklama değil. Dolayısıyla tam olarak ne olduğunun ortaya konulmasına acil bir ihtiyaç var.” diye konuştu.



Suudi Arabistan’da yapılan iş zirvesine hiçbir bakanlık yetkilisinin katılmadığını belirten May, kendisinin de Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili olarak bugün Kral Selman bin Abdülaziz ile telefon görüşmesi yapacağını kaydetti.

