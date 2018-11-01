Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde gelişmeleri takip eden yerli ve yabancı basın mensuplarının bekleyişi sürüyor.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş devam ediyor.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldüğünü kabul etmiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Kaşıkçı'nın daha önceden yapılan planlama doğrultusunda, başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürüldüğünü belirtmişti.

Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından bu yana gelişmeleri takip eden ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarının mensupları, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde bekleyişini sürdürüyor. Basın mensupları, başkonsolosluk ve başkonsolosluk konutu çevresindeki hareketliliği yakından takip ediyor.



Kaşıkçı'nın kaybolması sürecinde yaşananlar

Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü evlilik işlemleri için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Suudi Arabistan yönetiminden 20 Ekim'de yapılan açıklamada, Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğü" belirtilmiş ancak cesedinin nerede olduğuyla ilgili bir bilgi verilmemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bir başsavcıvekili ile bir savcı koordinesinde, konsolosluk binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'nin konutunda inceleme yapılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda, başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, boğularak yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir. Gelinen aşama itibariyle gerçeğin ortaya çıkartılmasına yönelik tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen görüşmelerden somut sonuç elde edilememiştir." denilmişti.

Soruşturma kapsamında aralarında şoför, teknik bakım, muhasebe ve santral görevlilerinin de bulunduğu 38 konsolosluk çalışanının ifadesine başvurulmuştu.

Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili incelemelerde bulunmak için İstanbul'a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib, dün ülkesine dönmüştü.

