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Suudi Arabistan başkonsolosluğuna ait araçta özel eşya, evrak ve bilgisayar bulundu

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı araçta 2 bavul ve çeşitli eşyalar bulundu. Ekipler, bu eşyaların kime ait olduğunu belirlemeye çalışıyor. Olay yeri inceleme ekiplerinin araç üzerindeki araması sona erdi. Araç otoparktan çıkarılarak inceleme için emniyete götürüldü.

Suudi Arabistan başkonsolosluğuna ait araçta özel eşya, evrak ve bilgisayar bulundu

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında Sultangazi'de park edilmiş halde bulunan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı araçta inceleme yapmak üzere olay yeri inceleme ekipleri ve Suudi heyet otoparka geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturması kapsamında çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlü ekipleri, dün Başkonsolosluğa ait "34 CC 1736" diplomatik plakalı bir aracın Sultangazi'de bir otoparkta park halinde olduğunu belirledi.

Ekipler, Başkonsolosluk ve Başsavcılıktan inceleme yapmak üzere izin talebinde bulundu. 

Alınan izinlerin ardından olay yeri inceleme ekipleri, otoparka geldi. 

Polis ekiplerinin otopark ve çevresindeki güvenlik önlemleri devam ederken, çok sayıda basın mensubu da çalışmaları takip etti. 

Söz konusu otomobilin, bulunduğu otoparka kayıtlı olduğu ve Sultangazi'de ikamet eden şoförün, aracı daha önce de aynı yere park ettiği belirlenmişti.

Bu kapsamda otoparkın kamera kayıtlarını da inceleyen ekipler, 18 Ekim'de "34 CC 2665" diplomatik plakalı otomobilin otoparka girdiğini ve bir süre içeride kaldıktan sonra çıktığını tespit etmişti.

Otoparktaki konsolosluk aracındaki aramada bilgisayar, özel eşya ve evrak bulundu.

 Ekiplerin, Suudi heyeti ile birlikte yaptığı incelemede arabada iki adet bavul bulunduğu ve bavullarda Kaşıkçı'ya ait kişisel eşyalar olabileceği iddia ediliyor.

İşte araçtan çıkanları fotoğrafı



İncelemesi tamamlandı
Olay yeri inceleme ekiplerinin araç üzerindeki araması sona erdi. Araç otoparktan çıkarılarak inceleme için emniyete götürüldü.

Etiketler; #suudi arabistan
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