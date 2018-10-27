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Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı açıklaması: Cinayet zanlıları Arabistan'da yargılanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 18 tutuklu Türkiye'de yargılansın" çağrısının ardından Suudi Arabistan'dan açıklama geldi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cübeyr "Cinayet zanlıları Arabistan'da yargılanacak" dedi.

Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı açıklaması: Cinayet zanlıları Arabistan'da yargılanacak

"Kaşıkçı cinayetinin gerçekleştiği yer İstanbul o yüzden tutuklular burda yargılanmalı" demişti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Bu teklife Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr'den ret yanıtı verdi.

Suudi Bakan Cubeyr, "Kaşıkçı cinayetinin zanlıları ülkemizde yargılanacak" dedi.

Soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Cubeyr, gerçeklerin zamanla ortaya çıkacağını belirtti.

Öte yandan İstanbul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu sokakta, özel bir şirket robot kameralarla kanalizasyonda inceleme yaptı.

Minibüsteki görevlilerce, sokaktaki rögar kapağı açılarak, kanala robot kamera indirildi. Kanallarda yapılan inceleme, araçtaki ekrandan izlendi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #suudi arabistan #cubeyr #cemal kaşıkçı
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