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Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı açıklaması

Bir şüphelinin Kaşıkçı için İstanbul'a gittiği tespit edildi.

Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan, yaptığı açıklamaya göre bir şüphelinin Cemal Kaçıkçı için İstanbul'a geldiğini tespit ettiklerini duyurdu.

Öte yandan Reuters'da Kaşıkçı'nın cesedinin Türk polisi tarafından bulunmak üzere olduğunu duyurdu.

Reuters: Türk polisi Kaşıkçı'nın cesedini bulmak üzere. Ekipler Yalova ve Belgrad Ormanı'nda arama yapıyor, Belgrad Ormanı'ndaki güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor. Gazeteci Kaşıkçı'nın DNA örnekleri Türkiye'den temin edildi, Suudi Arabistan'dan istenmedi.

Etiketler; #son dakika #suudi arabistan #cemal kaşıkçı #Reuters
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