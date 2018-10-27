Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Olay ülkemizde yaşandı, 18 zanlıyı biz yargılayalım' sözleri üzerine Suudi Arabistan'dan açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Cübeyr 'Kaşıkçı cinayetinin zanlıları ülkemizde yargılanacak' dedi.

Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr Bahreyn'de katıldığı Manama Güvenlik Zirvesi'nde gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında açıklama yaptı.



'KAŞIKÇI CİNAYETİ HİSTERİK BİR HAL ALDI'



Cuıbeyr, "Suudi kolluk kuvvetlerinin Türk meslektaşları ile Türkiye'de birlikte olayı araştırdıklarını ifade ederken, "Kaşıkçı cinayeti histerik bir hal aldı. Soruşturmalar zaman alır, gerçekler soruşturma devam ettikçe ortaya çıkacaktır" açıklamasında bulundu.



Suudi Arabistan ve ABD ilişkileriyle ilgili, "İlişkilerimiz demirle örtülü. Obama yönetimi ile zor zamanlar yaşamıştık ancak Trump yönetimi daha gerçekçi bir dış politika izliyor" derken İsrail ile ilişkileri hakkında da, "ilişilerimizin normalleşmesinin anahtarı, İsrail ile barış sürecine sahip olmak zorunda olmamızdan geçiyor" dedi.



Suudi Arabistan'da Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olarak tutuklu bulunan 18 kişi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iade talepnamesi hazırladı.



Başsavcılık, Cemal Kaşıkçı cinayetine karıştığı iddia edilen 18 kişinin Suudi Arabistan'dan iadesini istedi.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Beklentimiz bu adı geçen isimlerin Türk yargısına teslim edilmesidir" demişti.



'18 KİŞİ KAŞIKÇI'NIN KİMLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ BİLİYOR'



Dün, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Diyoruz ki; öldürüldüğü artık ayan beyan ortada da nerede, bu cesedi göstermeniz lazım. ‘Buradan çıktı’ diyorsunuz, çıktıysa biz de diyoruz ki ‘ispat’. Bu da yok. Kaldı ki 15 artı 3, 18 kişi. En sonunda 18 kişinin tutuklandığı kabul edildi. Bunu da Hadimul Harameyn Şerifeyn’den bizzat öğrendim, dinledim. Şöyle bir soru ortaya çıkıyor, bu 18 kişi Cemal Kaşıkçı’nın kimler tarafından öldürüldüğünü biliyor. Bunun başka izahı yok. Çünkü fail bunların içinde. Fail bunların içinde değilse, o zaman yerli işbirlikçi kim, bunu açıklayacaksınız. Bunları açıklamadığınız sürece o zaman Suudi Arabistan bu zandan kurtulamaz” dedi.



'PAZAR GÜNÜ BAŞSAVCIYI TÜRKİYE'YE GÖNDERİYORLAR'



Erdoğan şöyle devam etti: “Kullandıkları ifadeler çok enteresan. Mesele sıradan bir mesele değil, aslında fail belli. Buradan bir şey daha çıkıyor ortaya, bu talimatı veren kim? Bu 15 kişinin Türkiye’ye gelme talimatını veren kim? Cuma günü gelip buraya yerleşenler, ardından pazartesiyi salıya bağlayan gece bu gelenler kimlerin talimatıyla geldi? Yetkililerin açıklaması lazım. Elimizde başka bilgi, belge yok değil, var. Gün ola harman ola. Ama çok aceleci olmanın da anlamı yok şimdilik ilk etapta bir defa Kaşıkçı’yı öldürenleri Suudi yetkililer açıklayacak. Pazar günü başsavcıyı Türkiye’ye gönderiyorlar. İstanbul’da başsavcımızla bir araya gelecekler, görüşmeler yapacaklar ve bu görüşmelerde bakalım ne gibi bir kanaat hasıl olacak. Fakat bütün mesele o son açıklanan yerli işbirlikçi kim? Çünkü bunu sıradan birisi açıklamıyor, Dışişleri Bakanı açıklıyor. Diyor ki, ‘Yerli işbirlikçiye verildi’. Peki kim o? Her şeyden öte bu 15 kişiyi Türkiye’ye gönderen kim?”