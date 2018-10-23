Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. El-Cubeyr, gazetecilerin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili sorularını yanıtladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. El-Cubeyr, gazetecilerin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili sorularını yanıtladı. Cubeyr, "Bir daha asla böyle bir şey yaşanmayacak" açıklamasında bulundu.



Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, resmi ziyaret kapsamında ülkesinde bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'den Kaşıkçı soruşturmasının şeffaf yürütülmesi talebinde bulundu