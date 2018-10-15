Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili çalışma grubundaki olay yeri inceleme ekipleri konsolosluktan ayrıldı.

Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan uzman ekiplerin konsolosluktaki araması sona erdi. Arama yaklaşık 9,5 saat sürdü. Aramaya özel eğitimli köpekler de eşlik etti. Aramayı bitiren ekipler saat 04.30’da konsolosluktan ayrıldı



Saat 19:00’da başlayan inceleme şüpheli bulunan bulgulara kriminal inceleme için el konuldu. Ekipler bazı bulgulara inceleme için el koydu. İnceleme sonrası resmî bir açıklama yapılmadı. Sabah saatlerinde resmi açıklama yapılması bekleniyor.



Levent'teki başkonsolosluk binasının içinde çalışmalarını sürdüren uzman ekipler, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nun odası olduğu öne sürülen odada inceleme yaparak, fotoğraf çekti.



Öte yandan, Kaşıkçı'nın arkadaşı olduğunu söyleyen bir kadın ve erkek, konsolosluğun arka sokağındaki polis bariyerlerinin üzerine bir demet çiçek bıraktı.



Ortak çalışma grubunda yer alan görevlilerin çalışmaları sürüyor.



İnceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı bulunurken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personel de ekipte yer alıyor.



Beşiktaş Belediyesine ait iki çöp toplama aracı konsolosluk bahçesine giriş yaptı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan uzman ekiplerin, başkonsolosluktaki çalışmaları devam ediyor.

Beşiktaş Belediyesine ait iki çöp toplama aracı konsolosluğun arka kapısından konsolosluk bahçesine giriş yaptı. İçerde bir müddet bekleyen araçlar daha sonra polis eskortu eşliğinde konsolosluktan çıkış yaptı.





Mavi ışık detayı

Uzman ekiplerin çalışma yürüttüğü binanın üst katındaki odaların tümünün ışıklarının kapatıldığı ve pencerelerden dışarı mavi bir ışık yansıdığı görüldü.

Ayrıca, uzmanlar konsolosluğun bahçesinde ve çatısında da inceleme yapıp, fotoğraf çekti.

Ortak çalışma grubunda yer alan görevlilerin çalışmaları devam ediyor.



Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.



Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.



Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma grubu kurulmuş, çalışma grubu öğle saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ilk toplantısını yapmıştı.





Mavi ışık yöntemi hakkında

Mavi ışık yöntemi modern “olay yeri inceleme” yöntemlerinden biri olarak bütün dünyada kullanılıyor. Luminol adı verilen madde herhangi bir yüzeye püskürtüldüğünde, bu yüzdeki kan izi ve kalıntılarıyla tepkimeye giriyor. Tepkime sonucunda ise mavi-yeşil renkte bir ışık saçıyor. Böylece gözle görülemeyecek kan izleri tespit edilebiliyor.

İnceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı bulunurken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personel de ekipte yer alıyor.



