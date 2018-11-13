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Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu taşınıyor mu? Dışişleri'nden açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunu taşıyacağı iddiasına ilişkin, kendilerine ulaşan resmi bir talep olmadığını bildirdi.

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu taşınıyor mu? Dışişleri'nden açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunu taşıyacağı iddiasına ilişkin, kendilerine ulaşan resmi bir talep olmadığını bildirdi.

Bakanlık, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunu taşıyacağı iddiasına ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.

Açıklamada, "Böyle bir niyetin olduğu anlaşılıyor. Ancak Bakanlığımıza ulaşan resmi bir talep bulunmuyor." ifadesi kullanıldı.

Basında çıkan haberlerde, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunun yerini değiştirmek istediği öne sürülmüştü.


Kaynak: AA
Etiketler; #suudi dışişleri #istanbul #konsolosluk binası #taşınma
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