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Suudi Arabistan kargo uçağına operasyon

Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonda, Suudi Arabistan'a ait kargo uçağında 965 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Suudi Arabistan kargo uçağına operasyon

Adana polisi Suudi Arabistan'a ait kargo uçağında uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı.

Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda bir operasyon yapıldı. Kargo uçağındaki su arıtma aparatlarının arasına gizlenmiş 965 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu hapların değerinin 14 milyon Türk Lirası olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #suudi arabistan #kargo #uyuşturucu #uçak
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