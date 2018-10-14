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Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde hareketli dakikalar

Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde hareketli dakikalar yaşanıyor... Özel araçla gelen 3 kişi ve taşıdıkları (muşamba) torba dikkat çekti" notunu düştü.

Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde hareketli dakikalar

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de İstanbul'da bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdiğinden beri haber alınamıyor.

Türk yetkililer Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü söylerken Suudi yetkililer ise iddiaları reddediyor. 

Kaşıkçı'nın akibetini ortaya çıkarmak için çalışmalar sürüyor.

Gelişmeleri, Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde takip eden gazeteci Engin Baş, sosyal medya hesabından yeni bir görüntü paylaştı.

Baş, görüntüye "Suudi Konsolosluğu önünde hareketli dakikalar.... özel araçla gelen 3 kişi ve taşıdıkları (muşamba) torba dikkat çekti" notunu düştü.

 

Etiketler; #cemal kaşıkçı #Suudi Konsolosluğu
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