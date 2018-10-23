Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından, Kral Selman'ın başkanlığında toplanan Suudi kabinesi de açıklamada bulundu.

Suudi kabinesinin açıklamasında "Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde sorumluluğu olanlara ve görevlerinde başarısız olanlara, her kim olurlarsa olsunlar, Suudi Arabistan makamları hesap soracak" denildi.



2 Ocak'ta girdiği konsolosluktan bir daha sağ çıkamayan Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü ancak iki hafta sonra kabul etmeye yanaşmış olan Suudi yönetimi, muhalif gazetecinin öldürülmesinin, 'emirlerin dışına çıkan yetkililerin başıbozuk operasyonu' olduğunu savundu.



'HESAP SORACAK'

Suudi kabinesinin açıklamasında "Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde sorumluluğu olanlara ve görevlerinde başarısız olanlara, her kim olurlarsa olsunlar, Suudi Arabistan makamları hesap soracak" denildi.



NE OLMUŞTU?

2 Ocak'ta girdiği konsolosluktan bir daha sağ çıkamayan Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü ancak iki hafta sonra kabul etmeye yanaşmış olan Suudi yönetimi, muhalif gazetecinin öldürülmesinin, 'emirlerin dışına çıkan yetkililerin başıbozuk operasyonu' olduğunu savunuyor.



"KRAL SELMAN KAŞIKÇI'NIN AİLESİYLE BİR ARADA"

Reuters haber ajansı, son dakika geçtiği haberinde Suudi Arabistan Kralı Selman'ın, öldürülen gazeteci Kaşıkçı'nın ailesiyle bir araya geldiğini iddia etti.