Suudi Arabistan Milli Günü Ankara'da kutlandı! Bakan Yaşar Güler, resepsiyonda konuştu

Suudi Arabistan Milli Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyonda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ortak değerlere dikkat çekti.

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Suudi Arabistan Milli Günü Ankara'da kutlandı! Bakan Yaşar Güler, resepsiyonda konuştu
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Ankara'da Suudi Arabistan Milli Günü resepsiyonu düzenlendi. Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, iki ülkenin dostluğuna dikkat çekti.

Bakan Yaşar Güler, "İki ülke tarihten gelen köklü bağları sayesinde pek çok konuda ortak değerleri paylaşmaktadır. İlişkilerimiz bu bağların bir tezahürü olarak güçlü işbirliği zemininde ve samimi bir iletişimle her geçen gün daha da ilerlemektedir." dedi.

Suudi Arabistan Milli Günü Ankara'da kutlandı! Bakan Yaşar Güler, resepsiyonda konuştu - Resim : 1

Bakan Yaşar Güler, bölgedeki sorunların çözümünde dayanışma vurgusu yaptı. Yaşar Güler, "Türkiye ve Suudi Arabistan olarak ortak hedefler doğrultusunda dayanışmamızı ve birlikte çalışabilirliğimizi artırarak bölgemizde daha etkili inisiyatifler üstlenebiliriz. Bu çerçevede temel hedefimiz birbirimize duyduğumuz ve tarihi geçmişimizden aldığımız ilham ve motivasyonla ilişkilerimizi her alanda çok daha güçlü bir seviyeye ulaştırmaktır." dedi.

Suudi Arabistan Milli Günü Ankara'da kutlandı! Bakan Yaşar Güler, resepsiyonda konuştu - Resim : 2

BÜYÜKELÇİ'DEN "ALTIN FIRSAT" VURGUSU

Suudi Arabistan'ın Ankara büyükelçisi Abu Al-Nasr, Suudi Arabistan ile Türkiye'nin bölgenin en büyük iki ekonomisi olduğuna dikkat çekti. Büyükelçi, bu ekonomilerin daha adil ve eşit bir dünyayı oluşturmak için altın bir fırsat yarattığını vurguladı.

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