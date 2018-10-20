Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" itiraf etti. Suudi Arabistan yönetimi, olayla ilişkili 18 Suudi Arabistanlının gözaltına alındığını duyurdu. Peki gözaltına alınan 18 kişinin durumu ne olacak?

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini itiraf etti.,



Suudi Arabistan yönetimi, olayla ilişkili 18 Suudi Arabistanlının gözaltına alındığını duyurdu. Peki gözaltına alınan 18 kişinin durumu ne olacak?



Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşı Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetini kabul etmesinin ardından gelişmeleri değerlendirdi.



Süper Haber'de yer alan habere göre, Kışlakçı gözaltında 18 önemli ismin olduğunu belirterek '' Öldüğünü kabul ettiler. Tabi şu anda önemli olan şey cesedin nerede ve ne halde olduğudur. Bu 18 kişinin önümüzdeki günlerde idam edildiğini duyacağız. Bu 18 kişinin içerisinde Türkiye'ye gelen 15 kişinin hepsi var. Prens Selman'ı kurtarmak için bu kişileri feda edeceklerini düşünüyorum.'' dedi.





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