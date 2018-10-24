Suudi Arabistan, Kaşıkçı cinayeti sonrası cevaplanamayan sorularla iyice köşeye sıkıştı. Riyad yönetimi yaptırım tehditleriyle karşı karşıya.

Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Riyad yönetimi uluslararası arenada yaptırımlarla yüz yüze geldi.



ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadığı konusunda ikna olduğunu söyledi.



Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman için ise "İşleri o yürütüyor ve eğer biri olayla ilgili olacaksa bu kişi o olurdu" yanıtını verdi Trump...



Amerika'nın yanı sıra İngiltere de Kaşıkçı’nın öldürülmesine karışan şüphelilerin, İngiltere vizelerinin iptal edileceğini açıkladı.



Fransa'dan da "Suudi Arabistan'ın sorumluluğunun ortaya çıkması durumunda, sadece silah satışıyla sınırlı kalmayacak şekilde yaptırım kararı alacağız" şeklinde bir açıklama geldi.



Öte yandan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, Kaşıkçı'nın durumunun araştırılması ve suçluların cezalandırılması için çağrıda bulundu.



İran ise cinayetten Amerikan yönetimini sorumlu tuttu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suudi Arabistan'ın Amerika'nın himayesi olmadan Kaşıkçı cinayetini işleyemeyeceğini belirtti.





ulusal.com.tr