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Suudi Arabistan suçlamaları reddediyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili Türkiye'den delilleri beklediklerini söyledi. Cubeyr, ülkesine yönelik suçlamaların asılsız olduğunu iddia ederken, Danimarka, cinayeti gerekçe göstererek Suudi Arabistan'a silah satışını durdurdu.

Suudi Arabistan suçlamaları reddediyor

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili Türkiye'den delil beklediğini açıkladı. 

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili ülkesine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu öne sürdü. 

Kimsenin bu cinayetin işlenmesi için emir vermediğini vurgulayan Cubeyr, Veliaht Prens Selman hakkında da "kırmızı çizgimizdir" dedi.

Muhammed bin Selman'ın cinayete karışmadığını öne süren Cubeyr, "Bunu çok net söyledik. Soruşturmalarımız devam ediyor ve bundan sorumlu herkesi cezalandıracağız" dedi.

Cubeyr, ayrıca BBC'de verdiği röportajda " Kralımız ve Veliaht Prensimiz hakkında herhangi bir aşağılayıcı tartışmayı hoş görmeyeceğiz" diye ekledi.

Öte yandan Danimarka, Kaşıkçı cinayeti ile Yemen'deki insani krizi gerekçe göstererek Suudi Arabistan'a silah satışını askıya aldı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen (Endırs Semüyılsın), bu kararı Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları ile yaptıkları istişareler sonucunda aldıklarını söyledi. 

Daha önce Almanya da Riyad'a silah satışını durdurmuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #suudi arabistan #cemal kaşıkçı
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