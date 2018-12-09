Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bağlantısı bulunduğu iddia edilen Suudi vatandaşlarını Türkiye'ye teslim etmeyeceğini açıkladı.

Suudi Dışişleri Bakanı, "Kaşıkçı cinayetinde adı geçen 2 şüpheli Türkiye'ye iade edilmeyecek" açıklamasında bulundu.



AFP'de yer alan habere göre, Suudi Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, gazetecilerin ‘Türkiye'de haklarında tutuklama kararı çıkan iki Suudi vatandaşı için iade kararı verecek misiniz?' şeklindeki sorusuna, "Biz vatandaşlarımızı iade etmeyeceğiz" yanıtını verdi.



İstanbul Başsavcılığı, elde edilen yeni deliller doğrultusunda, eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el Asiri ve Veliaht Prens'in eski danışmanı Suud el Kahtani hakkında ‘tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etmişti.