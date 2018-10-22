Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç, Sultangazi'de bir otoparkta bulundu.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı araç, Sultangazi'de bir otoparkta bulundu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.



Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyeti, Başkonsolosluğa ait "34 CC 1736" diplomatik plakalı bir aracın Sultangazi'de bir otoparkta park edilmiş halde olduğunu belirledi.



Bunun üzerine otoparka giden ekipler, söz konusu aracı park halinde buldu. Ekipler, güvenlik şeridi çekerek, otoparka giriş çıkışları engelledi.



Bu arada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu araçta inceleme yapabilmek için Başkonsolosluk ve Başsavcılıktan izin talebinde bulundu.