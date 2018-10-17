Arap Sabq gazetesi'ni dayandırılan haberde; Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nun görevden alındığı haberleştirilmişti. İddiayı abonelerine servis eden Reuters Haber Ajansı ilerleyen saatlerde bu haberini geri çekti. Yani Suudi başkonsolosun görevden alınıp alınmadığı henüz bilinmiyor.

Reuters Haber Ajansı; Arap basınına dayandırdığı haberinde; Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Katibi’nin görevden alındığını duyurmuştu.



Uluslararası haber ajansı Reuters ilerleyen saatlerde bu haberini geri çekti.



Sabq Gazetesi kaynaklı haberin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.



Suudi konsolos Muhammed el-Katibi İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki konutuna arama çıktıktan sonra tarifeli uçakla ülkesi Suudi Arabistan'a gitmişti.



Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.



Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma grubu kurulmuş, çalışma grubu önceki gün öğle saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ilk toplantısını yapmıştı.



Sözcü