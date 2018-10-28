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Suudi Başsavcı İstanbul'a geliyor

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Suudi Arabistan Başsavcısı İstanbul'a geliyor. Kaşıkçı cinayetini işlendiği gün Türkiye'de olan 18 kişilik infaz timi ile ilgili Suudi Savcının, İstanbul'da soruşturmayı yürüten Başsavcı İrfan Fidan ile görüşecek.

Suudi Başsavcı İstanbul'a geliyor

Riyad ve Ankara arasında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında karşılıklı açıklamalar sürerken soruşturma devam ediyor.

Suudi Arabistan adına soruşturmayı yürüten savcı İstanbul'a geliyor. 

Türkiye'de dört koldan soruşturma devam ederken Suudi savcı ses getiren açıklamalar yapmıştı. Cinayetin daha önceden planlandığını söyleyen Suudi savcı İstanbul'da inceleme yapacak. Soruştırmanın başındaki İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşecek. 

Soruşturma ile ile ilgili iki ülke arasındaki kritik nokta 18 kişilik Suudi timi. İstanbul Başsavcılığı, “tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet ederek, kasten öldürme” suçundan olaya karıştıkları belirlenen 18 şüphelinin yargılanmak üzere Suudi Arabistan'dan iadesini istedi. Suudi Adalet Bakanlığı’na iade talebi iletildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı gibi bugün yapılması beklenen ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde de ana başlığının bu olması bekleniyor. Bir diğer konu ise "Yerli işbirlikçi" olacak. Erdoğan, Riyad'da ısrarla söz konusu işbirlikçinin açıklmasını istiyor. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #cemalk kaşıkçı #istanbul
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