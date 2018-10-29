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Suudi Başsavcı İstanbul Adliyesi'nde

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmek üzere adliyeye geldi. 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından Suudi Başsavcı adliyeden ayrıldı.

Suudi Başsavcı İstanbul Adliyesi'nde

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmek üzere adliyeye geldi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek protokol kapısından içeri giren Mucep ve beraberindeki heyet, Başsavcılık makamına geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan ile Suudi heyetin görüşmesi başladı.

SUUDİ BAŞSAVCI ADLİYEDEN AYRILDI

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştü.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek protokol kapısından içeri giren Muceb ve beraberindeki heyet, Başsavcılık makamında İrfan Fidan ile bir araya geldi.

Muceb ve beraberindeki heyet, basına kapalı yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından adliyeden ayrıldı. 

Görüşmede, Başsavcıvekili ve soruşturmayı yürüten savcı da bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #cemal kaşıkçı #suudi başsavcı #adliye
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