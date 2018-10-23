Kaşıkçı soruşturması kapsamında olay yeri inceleme ekipleri, diplomatik plakalı aracın park halinde bulunduğu Sultangazi'deki otoparka geldi.

Kaşıkçı soruşturması kapsamında olay yeri inceleme ekipleri, diplomatik 34 CC 1736 plakalı aracın park halinde bulunduğu Sultangazi'deki otoparka geldi.



İncelemeye Suudi ekiplerinin de eşlik edeceği öğrenildi.



Suudi ekipleri de olay yerine geldi.







Ayrıntılar gelecek...