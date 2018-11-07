Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili Suudi kraliyetinin kan parası ödeyeceği öne sürüldü.

Katar merkezli Al Jazeera kanalına konuşan bir Türk yetkiliye göre, Suudi kraliyeti, Suudi gazetecinin oğulları ve Türk nişanlısı Hatice Cengiz’e şeriata göre kan parası ödeyeceğini bildirdi.



Suudi Kralı Selman ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS) tarafından ağırlandıktan sonra ülkeden çıkış izni alan Salah ve Abdullah bin Kaşıkçı, CNN’e verdikleri mülakatta, Suudi yetkililere babalarının ölüsünü teslim etme çağrısı yapmıştı. Babalarını vasiyetindeki gibi doğum yeri Medine’ye gömmek istediklerini belirten iki kardeş, Kral Selman’ın sorumluları adalete çıkarma çabalarına güvendiklerini ifade etmişti.



‘Haspel tüm kanıtları gördü’



Al Jazeera’ya konuşan bir Türk güvenlik yetkilisi de geçen hafta Türkiye’ye gelen CIA Direktörü Gina Haspel’in Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tüm kanıtları gördüğünü söyledi.



Türk güvenlik yetkilisi, “Deliller operasyonun Suudi liderliğinin en üst düzeyinin emirleriyle gerçekleştirildiğini kanıtlıyor” diye ekleyerek MbS’ye işaret etti.



Haspel’in de buna ikna olmuş şekilde Türkiye’den ayrıldığını ifade eden Türk yetkili, resmin bütünü hakkında Haspel ve Avrupalı yetkilileri bilgilendirerek, Riyad’a cinayetle ilgili daha fazla ayrıntı açıklaması için ABD ve Avrupa’nın baskısını artırmaya çalıştıklarını belirtti.