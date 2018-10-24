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Suudi yetkililer kuyuda arama yapılmasına izin vermedi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, emniyet güçlerinin Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu bahçesindeki kuyuda arama yapmasına izin verilmediği ortaya çıktı.

Suudi yetkililer kuyuda arama yapılmasına izin vermedi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Soruşturmalar kapsamında, emniyet güçleri konsolosluk binası ve konutunda delil araması yaptı.

Konsolosluk bahçesinde ve kuyuda da  arama yapmak isteyen güvenlik güçlerine Suudi yetkililerce izin verilmediği öğrenildi. 

İşte o kuyu 


Kaşıkçı olayı

Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, binada aynı saatlerde 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Konuyla ilgili Türk ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma kurulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bir başsavcıvekili ile bir savcı koordinesinde, konsolosluk binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konutunda inceleme yapılmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi, 20 Ekim'de, Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü açıklamıştı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #cemal kaşıkçı #suudi arabistan #türkiye
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