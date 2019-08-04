Suvarlı'da seçim heyecanı! Ak Parti görevlileri sandık başkanına saldırdı

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde oy verme işlemi başladı. Beldede 7 sandıkta bin 867 seçmen oy kullanacak.

Beldede 3 okulda 7 sandıkta bin 867 seçmen oy kullanacak.



Seçmenler, sabah 08.00'dan itibaren sandık başına giderek oyunu kullanmaya başladı.



Bu arada Serap Gül Ortaokulu'nda oy kullanma işlemi sırasında tartışma çıktı. Taraflar arasında kısa süreli arbede yaşandı.



Seçimde AK Parti adayı Gülfen Ağır ile Vatan Partisi adayı Gazi Sabancı yarışıyor.





Bu arada Serap Gül Ortaokulu'nda oy kullanma işlemi sırasında arbede yaşandı. 1004 nolu sandıkta kanser hastası bir vatandaşın oy kullanması için Ak Parti destekçileri sandığın dışarı çıkarılmasını istedi. Bu istekleri ise kabul edilmeyince tartışma çıktı. Hasta vatandaş taşınarak sandığa getirildi.



Ak Partililerin sandık görevlilerine yönelik hakaretleri ve fiili saldırısı sonrasında okula Jandarma geldi. Saldırıyı yapanların gözaltına alındığı öğrenildi.



Büyüyen olaylar sonucu Cumhuriyet Savcısı'nın da okula geldiği bildirildi.







28 Mayıs'ta YSK, İYİ Parti'den Suvarlı belediye başkanı seçilen Mikail Ağır'ın adli sicil kaydındaki suçtan dolayı mazbatasının iptaline karar vermiş, Suvarlı Belde Belediye Meclisindeki bazı üyeler istifa etmişti.



Belediye başkanlığı makamının boşalması üzerine belediye başkanvekili seçmek üzere yapılan toplantıya 2 üyenin katıldığı, gerekli çoğunluğun sağlanamadığının bildirilmesi üzerine YSK, beldede başkanlık ve meclis üyeliği seçimlerinin yenilenmesini kararlaştırmıştı.

