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Suvarlı seçimlerine Vatan Partisi'nin yaptığı itirazın yankıları sürüyor

4 Ağustosta yenilenen Suvarlı seçimlerine Vatan Partisi'nin yaptığı itirazın yankıları sürüyor. Vatan Partisi "baskıların olmadığı adil bir seçim" için itiraza gelecek kararı bekliyor. Vatan Partisinin Suvarlı Belediye Başkan Adayı olan Gazi Sabancı itiraza konu olan olayları anlattı.

Suvarlı seçimlerine Vatan Partisi'nin yaptığı itirazın yankıları sürüyor

Adıyaman'ın Suvarlı ilçesinde, belediye seçimleri 4 Ağustos'ta yenilendi. Vatan Partisi ve AK Parti'nin adayının yer aldığı seçimlerde Vatan Partisi iddialı bir çıkış yaptı. Ancak, Belediye başkanlığı AKP Parti adayının oldu.

Yenilenen seçimlere Vatan Partisi'nden itiraz geldi. Çünkü, seçim çalışmalarında propaganda yasaklarına uymayan Ak Parti Milletvekilleri evlere baskınlar yapmış halkı tehdit ederek Ak Partiye oy istemişlerdi. . Vatan Partisi seçim kanununa aykırı bu uygulamaları belgelendirerek YSK'ya seçimin yenilenmesi için itirazda bulundu. 

Vatan Partisi'nin Suvarlı Belediye Başkan Adayı olan Gazi Sabancı, o gün yaşananları Ulusal Kanal'a anlattı. 

Resmi arabalarla halkın evlerine gidip tehditlerde bulunulduğunu söyledi Sabancı.

Suvarlı halkı da tehdit edildiğini doğruladı.

Vatan partisi şimdi Suvarlı'da seçimlerin yenilenmesi ve "baskısız, adil bir seçim" yapılması için YSK'dan gelecek kararı bekliyor. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #suvarlı #vatan partisi
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