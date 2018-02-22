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Suzan Avcı'nın sağlık durumu hakkında son açıklama

Hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Suzan Avcı hakkında kızı Binnaz Avcı'dan yeni açıklama geldi. Binnaz Avcı, "Bilgi istiyorsunuz, merak ediyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İltihap değeri düşsün diye uğraşıyoruz. Hastanedeyiz. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Allah hepinizden razı olsun" açıklamasında bulundu

Suzan Avcı'nın sağlık durumu hakkında son açıklama

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Suzan Avcı, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

Suzan Avcı'nın son sağlık durumunu kızı Binnaz Avcı açıkladı.

Binnaz Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bilgi istiyorsunuz, merak ediyorsunuz. 

Hepinize çok teşekkür ediyorum. 

İltihap değeri düşsün diye uğraşıyoruz. 

Hastanedeyiz. 

Lütfen dualarınızı eksik etmeyin. 

Allah hepinizden razı olsun."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Suzan Avcı #binnaz avcı
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Suzan Avcı hastaneye kaldırıldı. Annesinin ağır bir enfeksiyon geçirdiğini kızı Binnaz Avcı, "Ağır bir enfeksiyon sonucu annemi hastaneye yatırdım. Dualarınızı eksik etmeyin. Tek tek cevap yazmam mümkün değil. Allah hepinizden razı olsun geldiğimiz duruma göre daha iyiyiz dualarınız için minnettarım. Telefonlarınıza, mesajlarınıza dönemediğim oluyor. Hakkınızı helal edin, hamdolsun ne çok dostum varmış. Ve akrabalarım, ve bu mecradan tanımadığım ama dualarını, desteklerini esirgemeyen sizler. Sürekli açıklama isteniyor. Söyleyebileceğim hamdolsun kötüye gitmiyoruz. ama hastanedeyiz. Yarınki testlerimi önemli dualarınızı bekliyoruz" dedi
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