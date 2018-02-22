Yeşilçam'ın usta oyuncusu Suzan Avcı, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.
Suzan Avcı'nın son sağlık durumunu kızı Binnaz Avcı açıkladı.
Binnaz Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:
"Bilgi istiyorsunuz, merak ediyorsunuz.
Hepinize çok teşekkür ediyorum.
İltihap değeri düşsün diye uğraşıyoruz.
Hastanedeyiz.
Lütfen dualarınızı eksik etmeyin.
Allah hepinizden razı olsun."
ulusal.com.tr
Hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Suzan Avcı hakkında kızı Binnaz Avcı'dan yeni açıklama geldi. Binnaz Avcı, "Bilgi istiyorsunuz, merak ediyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İltihap değeri düşsün diye uğraşıyoruz. Hastanedeyiz. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Allah hepinizden razı olsun" açıklamasında bulundu
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Suzan Avcı, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.