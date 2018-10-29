29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile açılışı yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın adı merakla bekleniyor. Yeni Havalimanı'nın adı belli oldu mu? Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda tabelanın asıldığı görülüyor.

'Dünyanın en büyüğü' olarak bugün açılışı yapılacak olan yeni havalimanının ismi ne olacak? Yeni Havalimanı'nın adı belli oldu mu? İsim tartışmaları devam ederken bugün asılan tabelada "İstanbul Havalimanı" yazdığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ismi bugün açıklanması beklenen yeni havalimanı için "Atatürk" "Abdulhamit Han" "Recep Tayyip Erdoğan" gibi isimler gündeme gelmişti.



İlk günlerden beri ismi merak konusu olan yeni havalimanının adı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışı yapmasıyla birlikte açıklaması bekleniyor.



Havalimanı'na çıkan yollardaki tabelalarda "İstanbul Yeni Havalimanı" yazıyor.



İsminin ne olacağıyla ilgili IGA yetkililerinden de bir açıklama yapılmazken sosyal medyada görülen fotoğraflarda tabelanın asıldığı ve tabelada "İstanbul Havalimanı" yazdığı görülüyor.





Türk Havayolları (THY) İstanbul Yeni Havalimanı'ndan seferlere 31 Ekim'de başlayacak. THY, 31 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek ilk uçuşu Ankara seferinin ardından 30 Aralık tarihine kadar İstanbul Yeni Havalimanı’ndan;



Dış hatlarda, Azerbaycan/Bakü ve Kıbrıs/Ercan,



İç hatlarda ise Ankara, Antalya ve İzmir’e her gün uçuş planlıyor

