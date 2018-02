Türkiye'de 19 tabip odası, ortak açıklamayla TTB'nin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bildirisini kınadı

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin (TTB) Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik bildirisi, Türkiye genelindeki 19 tabip odası tarafından kınandı.



Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkan Hüseyin Per, yaptığı yazılı açıklamada, TTB'nin son günlerde yaşanan olaylarla Türkiye gündemine olumsuz algı oluşturacak şekilde gelmesinden duyduğu üzüntüyü belirtti.



Hekimlerin, milletin ve ordunun yanında olduğunu ifade eden Per, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatı'nı destekliyoruz. Özelde bu harekat, genelde ise terörle mücadelemizle ilgili olarak ortak kanaat ve düşüncemizin aksine, merkez birliğimiz Türk Tabipler Birliği tarafından yayınlanan ve tamamen terör yuvalarını kurutma ve teröristleri bertaraf etme adına yapılan bu hareketi, kavram kargaşasına da yol açacak bir kasıtla 'savaş' nitelemesinde bulunarak durdurulmasını talep etmelerini anlamamız mümkün değildir. Özellikle de yıllardır canlarımızı yakan terör olayları akabinde hiçbir açıklamaları olmayıp, teröriste terörist, terör örgütüne terör örgütü deme cesaretini bile gösteremeyen bu zihniyetin bizi temsil etmediğini düşünüyoruz. Bu nedenle de yaptıkları açıklamalara katılmadığımızı ve kınadığımızı ifade etmek isteriz. Şu andan itibaren yapılacak en doğru hareketin, milletimizden özür dileyerek işgal ettikleri makam ve mevkileri terk etmek olduğunu belirtmek isteriz."



Per, bildiriye Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa ve Zonguldak tabip odalarının destek verdiğini aktardı.