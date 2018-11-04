Türk Silahlı Kuvvetleri, bir hafta içinde sınır ötesinden saldırı gerçekleştiren 17 teröristi etkisiz hale getirdi.

Mehmetçik, terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca başlatılan saldırılara uluslararası hukuktan doğan haklar kapsamında karşılık verirken teröristlerin sivil halkı "canlı kalkan" yapma girişimlerine karşı operasyonlar dikkatli yürütülüyor.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, sınır ötesinden özellikle Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçeleri Ceylanpınar, Akçakale ve Suruç'a komşu, "Fırat'ın doğusu" olarak tabir edilen bölgeden teröristlerin taciz ateşlerine anında karşılık veriyor.



Teröristler, 31 Ekim'de Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki İncirli Hudut Karakol Komutanlığına taciz ateşi açtı. Bir askeri aracın zarar gördüğü saldırıya anında karşılık verildi.



Sivil halkı "canlı kalkan" yapma çalışmalarına dikkatli davranılıyor



Bölücü terör örgütü üyeleri, saldırılarına bu ayın başında da devam etti. 1 Kasım'da Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Kapı Hudut Karakolu'na saldıran teröristler, bir gün sonra yine aynı bölgedeki TSK unsurlarına taciz ateşinde bulundu.



Teröristlerin saldırıları anında karşılık gördü.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerinin sınır ötesinden gerçekleştirdikleri taciz atışlarına uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar kapsamında karşılık verirken son bir hafta içinde söz konusu saldırıları yapan toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi.



Mehmetçik, saldırıda bulunan teröristlerin sivil halkı "canlı kalkan" yapmaya yönelik çalışmalarına karşı da dikkatli davranıyor.



Sadece teröristleri hedef alan Türk Silahlı Kuvvetleri, sivil halkın can ve mal kaybı yaşamaması için özen gösteriyor. Hedeflerin belirlenmesi ve ateş altına alınmasında ise son teknoloji hassas mühimmat ve harp araç gereçleri kullanılıyor.