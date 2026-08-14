Taciz iddiasıyla darp edilen CHP'li vekilin ifadesi ortaya çıktı

Savcılık tarafından re'sen soruşturma açılan ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na "kesin ihraç" talebiyle sevk edilen Yazgan, kendisine kumpas kurulduğunu savunurken; evdeki müştekiler ifadelerinde dehşet anlarını anlattı.

AHMET BARAN YAZGAN: "BANA İLAÇ VERİLDİ, SİYASİ BİR TUZAK"

Hakkındaki iddiaları ve sosyal medyaya yansıyan darp görüntülerini kesin bir dille reddeden Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, gazeteci Talat Atilla’ya yaptığı açıklamada şu savunmayı yaptı:

"Kesinlikle iftira. Olay benim evimde yaşanmadı, videoyu çeken kadının daveti üzerine oraya gittim. Kafama sert bir cisimle vurdular. Bana ilaç verildiğini düşünüyorum, kendimden geçtim. O çirkin sözleri kesinlikle söylemedim. Bunun hem beni CHP’den koparmak hem de başka bir partiye yönlendirmek amacıyla yapılmış iki yönlü bir komplo olduğunu düşünüyorum. Ben burada mağdurum, detaylı bilgileri savcılığa ileteceğim."

MÜŞTEKİ T.A.’NIN İFADESİ: "BENİ ÖPMEYE ÇALIŞTI, YUMRUK VE TOKAT ATTI"

Soruşturma kapsamında ifade veren ev sahibi T.A., geçmişte Yazgan ile bir süre birliktelikleri olduğunu ve doğum günü kutlaması sonrası restoranda karşılaşarak eve davet ettiklerini belirtti. İlerleyen saatlerde Yazgan’ın fiziki temasta bulunup kendisini zorla öpmeye çalıştığını öne süren T.A. şunları aktardı:

"Rahatsız olup gitmesini istedim. Mutfakta hakaretler savurdu, bardakları kırıp fırlattı. Koridorda ve asansör önünde bana yumruk ve tokat attı; burnum kanadı, yere düştüm. Kendimin ve kızımın can güvenliğinden endişe ediyorum. Beni darbeden, cinsel saldırı ve tacizde bulunan Ahmet Baran Yazgan'dan şikayetçiyim."

GÖRGÜ TANIĞI N.D.: "CAM BARDAK FIRLATTI, 'BEN MİLLETVEKİLİYİM' DEDİ"

Gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli-müşteki N.D. ise ifadesinde, saat 03.00 sularında ortamdan ayrılmak istediklerinde Yazgan'ın skandal ifadeler ve küfürler kullandığını, arbede çıktığını söyledi. N.D., Yazgan’ın kırık cam parçalarını üzerlerine savurduğunu, avucunun kesildiğini ve kız arkadaşının topuğundan yaralandığını belirterek, "Sürekli milletvekili olduğunu söyleyerek tehditler savurdu. Kadınları ve kendimi korumak için müdahale ettim" diyerek vekilden şikayetçi oldu.

ADLİ SÜREÇ VE İHRAÇ TALEBİ DEVAM EDİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma ile Edirne'deki adli tahkikat sürerken, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle YDK'ya sevk edilen Yazgan hakkındaki parti içi disiplin süreci de işlemeye devam ediyor.