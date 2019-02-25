Oyuncu Suat E., sahte sosyal medya hesabından istismar iddiasıyla gündemde. İddiaya göre E.'nin sosyal medya hesabında 4 binden fazla çocuk vardı. E.'nin o hesaptan, 12 yaşındaki kız çocuğuna attığı cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı. Mesajı kız çocuğunun ağabeyi gördü ve oyuncuya dizilerde rastlanacak türde bir buluşma senaryosu hazırladı. Şimdi o oyuncu 8 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak

Osman A.'nın 12 yaşındaki kardeşini, sosyal medyadan mesajla taciz eden kişi herkesin tanıdığı bir oyuncuydu. Çok izlenen dizilerin oyuncusu Suat E. şimdi küçük çocuğa cinsel istismar vakasının sanığı. Hakkında 8 yıl hapis cezası isteniyor.



SAHTE SOSYAL MEDYA HESABIYLA...



Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, daha çok dizilerde rol olan Suat E., 12 yaşındaki bir çocuğu taciz etmekle suçlanıyor. 12 yaşındaki mağdur çocuğun yaşadığı cinsel saldırının ayrıntıları ise savcılık tutanağına geçti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, 7. sınıf öğrencisi mağdur çocuk, Suat E. ile sosyal medyada tanıştı. Ancak E.'nin gerçek kimliğini bilmiyordu. Çünkü Ergin'in sosyal medya hesabı sahteydi ve yazışmalarında kendisini küçük çocuğa "18 yaşındayım" diye tanıttı.



CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR ATTI



Dakikalar içerisinde mesajlaşmanın seyri değişti. İddiaya göre ünlü oyuncu cinsel içerikli mesajlar atmaya başladı. Bundan korkan küçük kız, oyuncuyu engelledi ve derhal durumu annesine bildirdi.



AĞABEYİ, KARDEŞİ GİBİ OYUNCUYLA KONUŞTU, RANDEVULAŞTILAR



Mesajların içeriğinden haberdar olan ağabey Osman A. kız kardeşinin hesabından, Suat E.'yle mesajlaşmaya başladı. Suat E., mesajla taciz ettiği kız çocuğuyla buluşmak için Emniyetevleri'ne randevu verdi. Ünlü oyuncu küçük kızla buluşmak için randevu noktasına gitmek üzere 4. Levent metrosundan çıktı, daha doğrusu onunla buluşacağını zannediyordu. Oyuncuyu metro çıkışında 12 yaşındaki Ş.A. değil, başka bir sürpriz bekliyordu.



METRODAN ÇIKINCA KÜÇÜK KIZI DEĞİL AĞABEYİNİ GÖRDÜ



Ağabey Osman A. ile çevrede bulunan mahalleli oyuncuya derhal müdahale etti. O anları çevrede bulunanlar da telefonlarıyla kaydetti. İstismar ve taciz şüphelisi oyuncu Suat E. hemen gözaltına alındı.



MESAJLARI KABUL ETTİ, "RIZASI VARDI" DEDİ. O DA ŞİKAYETÇİ OLDU!



Savcılıktaki ifadesinde küçük kıza attığı mesajları kabul etti. Ancak "Ben kızı 16 yaşında sanıyordum. Rızası vardı" diyerek kendini savundu. Osman A. oyuncu Suat E.'den şikayetçi oldu. İstismar sanığı dizi oyuncusu, küçük çocukla buluşmak için gittiği 4. Levent metrosu çıkışında saldırıya uğradığı gerekçesiyle de şikayetçi oldu. Cinsel istismar sanığı Suat E. önümüzdeki günlerde Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.



"KARDEŞİM GİBİ KONUŞMAYA BAŞLADIM. BULUŞMA AYARLADIM"



Tüm yaşanan bu süreci ve ayrıntılarını ağabey Osman A. Habertürk'e anlattı. Kardeşinin sosyal medya hesabından cinsel istismara maruz kaldığını söyleyen Osman A., "Konu birinci ikinci cümleden sonra artık cinselliğe tamamen yönelmiş. Sürekli cinsel içerikli konu açmalar... Küçük çocukların peşinde olan bir tip. Takip ettiği 4 bin, 4 bin 500'e yakın kişi var ve hepsi çocuk. Kardeşimi korkutma amaçlı tehdit etmiş. Kardeşim onu engelleyip anneme söylemiş. Annem de bana. Hemen kardeşimin şifresini aldım. Kardeşim gibi konuşmaya başladım. Bir buluşma ayarladım. Buluşma yerinde direk müdahale ettik zaten. Çevreden de insanlar bizi tanıyıp bildiği için onlar da ister istemez bağrışa çağrışa geldi. Onlar da müdahale etti" dedi.



"DİĞER İNSANLARIN KIZLARINI, ÇOCUKLARINI, KARDEŞLERİNİ DÜŞÜNDÜM"



Daha sonra olay yerine bekçilerin geldiğini anlatan Osman A., "Kelepçelenip karakola götürdüler. Ona müdahale etmemdeki amaç tamamen diğer insanların da hem kızlarını, hem çocuklarını, kardeşlerini düşünmemden dolayı. Ama ders olsun ki bir daha aynı şekilde birine yapmasın" diye konuştu.



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