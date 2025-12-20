TAG davası ertelendi

TAG hizmetinin durdurulması talebiyle 2023 yılında fitili ateşlenen yargı sürecinin altıncı perdesi, 19 Aralık 2025 tarihinde İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde açıldı.

İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen kritik duruşmada, gözler çıkacak karara çevrilmişti. Ancak mahkeme heyeti, dosyadaki düğümü çözecek olan bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu tespit etti. Mevcut raporla hüküm kurmanın hukuken mümkün olmadığını belirten heyet, uyuşmazlığın giderilmesi adına ek rapor alınmasına hükmederek duruşma tarihini 24 Haziran 2026’ya erteledi.

DEV KOALİSYON YARGIDA KARŞI KARŞIYA GELDİ

TAG sistemine karşı oluşturulan blokta; İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası, Birleşik Taksi Şoförleri Derneği, İstanbul Havalimanı Turizm Taksiciler Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi, Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi ve İstanbul Taksi Sahipleri Sosyal Yardımlaşma ve Day. Derneği yer aldı. Bu yerel birliklerin yanı sıra Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ile İzmir, Antalya, Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odaları ve Kayseri Otomobilciler Kamyon.Otobüs.Kam. ve Şof.Od.Bşk da davacı sıfatıyla mahkeme salonunda hazır bulundu.

"VEKİLLERİ EL KOL HAREKETLERİ YAPARAK TEPKİ GÖSTERDİ"

Mahkeme çıkışında kameraların karşısına geçen TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, karşı tarafı "taksi lobisi" olarak tanımlayarak sert eleştirilerde bulundu. Öktem, bu grubun asıl amacının halka hizmeti, gelişimi ve yeniliği engellemek olduğunu savundu. Duruşma salonunda yaşanan gerginliklere de değinen Öktem, yaklaşan oda seçimlerinin yargı sürecine malzeme edildiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı: ‘‘Kazanacağımızdan eminiz. Karşı taraf kendi oda seçimleri olduğu için mahkeme üzerinde baskı kurmaya çalıştı. Vekilleri yerinden kalkıp el kol hareketleri yaparak hakime hanıma tepki gösterdi. Bunu yapmalarının nedeni vatandaşı düşünmek değil. Tek dertleri bir sonraki oda seçimlerini kazanmak. Bizim adalete güvenimiz yüzde 100. Davamızdan yüzde 100 eminiz. Mahkememiz 24 Haziran 2026 tarihine ertelendi. O tarihte adliye önünde buluşacağız.’’

Adliye binası önünde toplanan kalabalık grupların dağılması sırasında olaylar patlak verdi. Hukuki sürecin uzamasıyla gerilen sinirler sokağa taştı. Bir grup taksicinin E-5 karayolunu trafiğe kapatarak eylem yaptığı, bu esnada yoldan geçen TAG sürücülerini hedef alarak saldırıda bulunduğu görüldü. Trafiğin durma noktasına geldiği ve kaosun hakim olduğu anlarda emniyet güçleri olaya el koydu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle eylem sonlandırılırken, yolun tekrar trafiğe açılmasıyla akış normale döndü.