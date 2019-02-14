"Çin, Uygur Türklerine zulmediyor, dinleri ve dilleri yasaklanıyor yerel kıyafet ve başörtüsü giyemiyor. " Bunlar Çin’e hiç gitmemiş çevrelerin iddiaları... Peki, Uygur Türklerinin yaşadığı özerk bölgeye gidenler ne diyor? Fotoğrafçı Tahin Ün 2011’den bu yana 3 kez Uygur Özerk Bölgesi’ne gitti. Ün, çektiği fotoğraf ve görüntüler ile Uygur’da yaşananları Ulusal Kanal’a anlattı.

Fotoğrafçı Tahir Ün, 2011’den bu yuna 3 kez gittiği Türkiye’nin 3 katı büyüklüğündeki Çin’in Uygur Özerk Bölgesini fotoğrafladı. Ün, Uygur’da gördüklerini Ulusal Kanal ile paylaştı.



Tahir Ün, Çin hükumetinin azınlıkları koruduğunu Türkiye’de sosyal medyada yazılanların gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Kaşgan Bölgesine yakınlaştıkça mutaassıp yağının ağırlaştığını belirten fotoğrafçı Ün, dinin yasak olduğu iddiasını değerlendirdi.



Tahir Ün, 2011’den gözlemlediği gelir eşitsizliğinde açık olan makasın 2018 sonunda yatığı ziyarette azaldığını belirtti. Urumçi Lojistik Transfer Merkezi’nin sunduğu zenginlikten Uygur Türkleri de büyük pay alıyor.



Sincian Uygur Özerk Bölgesi coğrafi konum nedeniyle, Kuşak Yol projesinde Çin’in Batı’ya açılan koridoru. Bu AÇIDAN Amerika ve Avrupa ülkelerinin sürekli kaşıdığı bir bölge olarak öne çıkıyor. Tıpkı Türkiye’nin güneydoğusunda yaşandığı gibi.







HABER: UFUK AKKAYA

KAMERA: AKIN KARA

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