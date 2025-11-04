Tahliye çağrısının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama geldi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısının ardından yaptığı "Tahliyesi hayırlara vesile olur" açıklamasının ardından yeni bir mesaj paylaştı. Demirtaş, kimseye kırgınlığı ve küskünlüğünün olmadığını belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada milletvekillerinin İmralı'yı ziyaretinin 'Terörsüz Türkiye' sürecini güçlendireceğini vurgulayarak "Milliyetçi Hareket Partisi bu heyete katılmaya hazırdır" dedi. Bahçeli toplantı çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada ise Selahattin Demirtaş'la ilgili bir soru üzerine "Tahliyesi hayırlı olur" dedi.

İşte Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mektup:

Sayın Devlet Bahçeli, bu günkü grup toplantısında cesurca tabuları yıkmış, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini göstermiştir. Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum.

Yine Sayın Özgür Özel de erdemli bir tavırla, özeleştirel yaklaşarak başka bir cesaret örneği sergilemiştir. Kendisini de yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum.

"KİMSEYE ÖZEL BİR KIRGINLIĞIM DA KÜSKÜNLÜĞÜM DE YOK"

Ancak herkes şunu bilmeli ve emin olmalıdır; hep birlikte yepyeni bir sayfa açmaya çalışırken geçmişin hatalarına takılıp kalırsak geleceğimizi de ipotek altına almış oluruz. Benim de hiçbir siyasetçinin de böyle bir lüksü yoktur, bu çerçevede kimseye özel bir kırgınlığım da küskünlüğüm de yoktur. Halk bizden sorunların çözümünü bekliyor.

Feraset ve cesaretle yeni şeyler söylemek, yeniyi inşa etmek hepimizin boynunun borcudur.

Önce silahlar kesin ve kalıcı olarak ortadan çıkacak, burası nettir. Çünkü Öcalan bu konuda net ve kararlıdır. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır. Bize düşen de bu sürecin başarısı için tereddütsüz destek olmaktır.

Geri kalan tüm sorunlarımızı demokratik siyasetin imkân ve koşullarında yine hep beraber çözmeye gayret edeceğiz ama önce barış, önce barış.

Selam, sevgilerimle

4 Kasım 2025