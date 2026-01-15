Tahliye edilmişti: Rezan Epözdemir'den ilk açıklama

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye kararı verilen avukat Rezan Epözdemir, tahliye sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Epözdemir, dosyaya giren delillerle suçlamanın gerçek dışı olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” şartıyla tahliye kararı verilen avukat Rezan Epözdemir, tahliye edilmesinin ardından ilk açıklamasını yaptı.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Epözdemir, duruşmada dinlenen beyanlar ve dosyaya giren teknik delillerle suçlamaların hukuka aykırı olduğunun ortaya çıktığını belirtti. Epözdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün dinlenen mağdur ile tanık beyanları ve dosyaya giren HTS ve baz kayıtlarıyla, tarafıma isnat edilen suçlamanın gerçek dışı, hukuka aykırı ve iftira olduğu ortaya çıktığından tahliye oldum. Bu vesileyle arayan, soran, mesaj atan, iyi niyet ve dualarını esirgemeyen başta ailem, sevdiklerim ve dostlarım olmak üzere herkese teşekkür ederim. Çok sayıda arama ve mesaj olduğundan herkese geri dönemiyorum, affınıza sığınıyorum, bağışlayın lütfen.

Herkesten Allah razı olsun…
Selam, sevgi ve saygılarımla…”

