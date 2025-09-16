Tahliye talebi reddedildi! Gelendost Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturması sürüyor

Isparta’nın Gelendost ilçesinde yürütülen zimmet ve rüşvet davasında yeni bir gelişme yaşandı. Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Belediye Başkanı Mustafa Özmen, suçsuz olduğunu belirterek tahliye istedi. Ancak mahkeme heyeti, Özmen’in talebini reddederek tutukluluğunun devamına hükmetti.

Dava kapsamında tutuklu yargılanan İYİ Partili meclis üyesi Ümit Satılmış ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, davayı 18 Eylül 2025 tarihine erteledi.

203 SAYFALIK İDDİANAMEDE YÜZBİNLERCE LİRALIK KAMU ZARARI

Savcılık tarafından hazırlanan 203 sayfalık iddianamede, Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen hakkında çok sayıda usulsüzlük ve zimmet suçlaması yer aldı. Özmen’in, elma satışından elde edilen 821 bin TL’yi zimmetine geçirdiği, belediye kasasında oluşan 173 bin TL’lik açığı ise sahte faturalarla kapattığı öne sürüldü.

İddianamede ayrıca, belediye araçlarının usulsüz şekilde vatandaşlara iş karşılığı kullandırıldığı, elde edilen gelirlerin elden alındığı, akrabalara sahte pusulalarla ödeme yapıldığı ve belediye kaynaklarının kişisel tadilatlarda kullanıldığı iddia edildi. Sanıklar hakkında 25 ile 65 yıl arasında hapis cezası talep ediliyor.

BELEDİYE ARAÇLARI VE RÜŞVET İDDİALARI

İddianamede yer alan suçlamalar arasında Özmen’in ailesine sağladığı iddia edilen ayrıcalıklar da dikkat çekiyor. Belediye araçları üzerinden Özmen’in anne ve babasına ait araçlara yakıt sağlandığı öne sürüldü. Ayrıca kazı izni başvurularında ve işyeri kapatma işlemlerinde rüşvet alındığı, alkollü restoranların kapanış saatlerinin iptali karşılığında işletmecilerden para talep edildiği belirtildi.

Başkan Özmen’in siyasi süreci de davada öne çıkan detaylar arasında yer aldı. Özmen’in, 20 Ocak 2025’te İYİ Parti’den istifa ederek bağımsız olarak görevine devam ettiği, ancak 26 Mart 2025’te gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı hatırlatıldı.

Mahkemede yaptığı savunmada suçsuz olduğunu tekrarlayan Özmen’in tahliye talebi yine reddedildi. Dava, 18 Eylül 2025 tarihinde görülecek duruşmayla devam edecek.