Zeytin Dalı Harekâtı, İran'da nasıl değerlendiriliyor? Tahran Times Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Gadiri, operasyona ilişkin Ulusal Kanal'a konuştu. Şam ile işbirliğinin önemine vurgu yapan Gadiri "Ankara, Tahran, Şam ve Moskova'nın aynı cephede olduğunu" söyledi

Ulusal Kanal, Zeytin Dalı Harekâtı'nın bölge başkentlerindeki yankılarını takip ediyor. Tahran Times Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Gadiri, Amerika'nın planlarını alt üst eden Afrin harekâtının Tahran yansımalarını Ulusal Kanal'a değerlendirdi.



İranlı gazeteci, bölge ülkelerinin ortak menfaatlerinin bölgesel birlik yolunda önemli bir etken olduğunu belirtti, "Ankara, Tahran ve Şam Suriye'nin bölünmesine ve kurulacak bir Kürdistan devletine kesinlikle karşıdır, bu siyasi açıdan büyük bir potansiyeli barındırmaktadır, diyalog ile bölgedeki bütün sorunlar önlenebilir." dedi.



"ABD Barzani'nin 'bağımsızlık' referandumunda kaybetti" diyen Gadiri, Amerika'nın "Kürdistan" senaryosunu şimdide Suriye'de devreye soktuğuna dikkat çekti ve "Irak'ın kuzeyinde tertipledikleri 'referandmunun' başarısız olduğunu gördüler, diğer taraftan direniş güçleri Suriye ve Irak'ta IŞİD karşısında önemli zaferler kazandı ve buradaki terör örgütlerinin ikmal yollarını kesti. Hedefine ulaşmak için boş durmayan Amerika bizim açımızdan da terör örgütü olan PYD'yi silahlandırarak Suriye'nin kuzeyinde bağımsız veya federal bir Kürdistan oluşturma senaryosunu başlattı." ifadelerini kullandı.



İran'ın Amerikan projelerine yaklaşımınına karşı tavrının net olduğunu ifade eden Gadiri, Tahran'ın Zeytin Dalı oprasyonunda Şam hükümeti ile işbirliği yapılmazsa doğabilecek olası olumsuz sonuçlardan endişe duyulduğunu ifade etti.



Gadiri, "İran, Suriye'nin parçalanmasını hedefleyen ABD'nin Kürdistan senaryosuna net bir şekilde karşıdır. Ancak İran, son 7-8 aylık süreçte terörle mücadelede elde edilen kazanımların kaybedilmesi ve terör örgütlerinin alan hakimiyetlerini kaybettikleri bir dönemde tekrar faaliyete geçmelerinden endişe duymaktadır. Bu askeri harekatın sonuçları bu açıdan da değerlendirilmelidir." diye konuştu.



Gadiri, bölge ülkelerinin birlikteliği ile silah bile kullanmadan emperyalist projelerin başarısız kılınabileceğine dikkat çekerek, Barzani'nin başarısız referandum girişiminin en yakın örnek olduğuna vurgu yaptı.



Tahran Times Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, "Irak'ın kuzeyindeki referandum tecrübesi göstermiştir ki, askeri müdahaleye bile gerek kalmadan senaryo bozulabilir. Yani Tahran, Ankara, Bağdat, Şam ve Moskova işbirliği bu referandum macerasını noktaladı, Mesud Barzani halkın arkasında olmadığını, ABD ve İsrail'in vaadilerine kanmaması gerektiğinin gördü." dedi.



HABER - KAMERA: YAKUP ASLAN

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