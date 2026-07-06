Tahran'da intikam yemini! Trump ve Netanyahu posterleri taş yağmuruna tutuldu

Yaklaşık 10 kilometrelik güzergahı tamamen dolduran yastaki kalabalık, intikam yemini anlamına gelen kırmızı bayraklar ve siyah yas pankartlarıyla sokaklara döküldü.

Kimi gözyaşları döken, kimi ise intikam sloganları atan İranlılar, şehrin simge noktalarından biri olan Devrim Meydanı'nı hıncahınç doldurdu. Meydanda yükselen ve üzerinde "Ayağa Kalkmalıyız" sloganı yazan, "Direniş Yumruğu" olarak bilinen devasa sıkılı yumruk heykeli, anma törenlerinin ve halkın öfkesinin ana sembolü haline geldi. Bölgede kavurucu sıcaktan bunalan kalabalığı serinletmek için ise itfaiye hortumlarıyla havadan sürekli su sıkıldı.

TRUMP, NETANYAHU VE VANCE HEDEFTE: POSTERLER TAŞLANDI

Tahran'daki cenaze töreninden gelen karelerde, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'i hedef alan ölüm tehditli ve şiddet içerikli pankartlar dikkat çekti.

Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı'nın Telegram kanalı üzerinden paylaştığı bir videoda, bir üst geçit köprüsüne asılı olan dev Donald Trump posterinin öfkeli kalabalık tarafından adeta taş yağmuruna tutulduğu, sonraki dakikalarda ise posterin ortadan ikiye yırtılarak indirildiği görüldü. Taşlanan pankartlarda, "Babamızı ABD öldürdü. Peşinizi bırakmayacağız!" şeklinde sert mesajların yazıldığı kayıtlara geçti.

SAVAŞIN BAŞINDAN BERİ İLK KEZ GÖRÜNDÜ: AHMEDİNEJAD SÜRPRİZİ

Merasimin en büyük sürprizlerinden biri, uzun süredir sessizliğini koruyan eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın kalabalık arasında ortaya çıkması oldu. Yerel basının aktardığı bilgilere göre, 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail hava saldırılarından bu yana ilk kez kameralar karşısına çıkan Ahmedinejad’ın, savaşın ilk günlerinde evinin yakınının bombalandığı ve bu hava saldırısında 3 korumasının hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırılardan bu yana kamuoyu önüne çıkmayan ve saklandığı iddia edilen eski Cumhurbaşkanı, eski liderine son görevini yapmak için tören alanındaki yerini aldı. Ahmedinejad, 2005-2013 yılları arasındaki cumhurbaşkanlığı döneminde Hamaney'in çok büyük desteğini almış, hatta 2009'daki şaibeli seçimin ardından patlak veren kitlesel protestolarda dini lider kendisini açıkça savunmuştu.