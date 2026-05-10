Tahran'da savaş yönetimi zirvesi: Mücteba Hamaney'den orduya yeni emirler!
İran devlet televizyonu tarafından paylaşılan bilgilere göre, İran lideri Mücteba Hamaney, ülkenin savaş yönetiminden sorumlu en kritik birimi olan Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi ile bir araya geldi.
Yayınlanma:
Görüşme kapsamında Tümgeneral Ali Abdullahi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut operasyonel durumu ve savunma kapasitesi hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Abdullahi’nin raporunda öne çıkan başlıklar şunlar oldu:
Saldırı Senaryoları: Olası bir dış saldırı durumunda ordunun vereceği yanıtların ve savunma planlarının detayları paylaşıldı.
Toprak Bütünlüğü Vurgusu: Abdullahi, Hamaney'in emirleri doğrultusunda ülkenin bağımsızlığı ve sınır güvenliği için her türlü önlemin alındığını ifade etti.
Yeni Operasyonel Emirler: Mücteba Hamaney, sunulan raporun ardından "düşmanla" mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi için orduya yeni ve spesifik talimatlar verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı