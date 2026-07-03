Tahran'da tarihi gün! Ali Hamaney'in naaşı mahşeri kalabalıkla uğurlanıyor

Hamaney ve aynı saldırıda yaşamını yitiren üst düzey yetkililer için düzenlenen veda töreni, başkent sokaklarında adeta insan seline sahne oldu.

BİNLERCE KİŞİ YAS İÇİN MEYDANLARA AKIN ETTİ

Saldırının gerçekleştiği tarihten bu yana ülkede ilan edilen ulusal yas süreci, cenazenin başkente ulaşmasıyla zirve noktasına ulaştı. Tahran'da düzenlenen devasa törene ilişkin öne çıkan detaylar şu şekilde:

Yoğun Katılım: Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri, devlet erkanı ve binlerce İran vatandaşı sabahın ilk saatlerinden itibaren tören alanını doldurdu.

Saldırı Bölgesinde Anma: Binlerce vatandaş, sadece Tahran'da değil, Hamaney'in hedef alındığı ve yaşamını yitirdiği bölgede de bir araya gelerek dualar etti ve yas tuttu.

Güvenlik Alarmı: Başkent genelinde hava savunma sistemleri en üst alarm seviyesine geçirilirken, tören rotası boyunca Devrim Muhafızları geniş güvenlik koridorları oluşturdu.

SAVAŞIN BAŞINDAN BERİ BİR İLK: DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI ORTAYA ÇIKTI

Cenaze töreni, askeri ve stratejik açıdan da çok önemli bir gelişmeye ev sahipliği yaptı. ABD ve İsrail ile girilen topyekun savaş sürecinin başlamasından bu yana adeta sırra kadem basan ve harekat merkezinden ayrılmayan İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Komutanı Tuğgeneral Ahmed Vahidi, ilk kez kamuoyunun önüne çıktı.

Tuğgeneral Vahidi'nin cenaze merasiminde cephe hattından gelerek boy göstermesi, İran devlet televizyonları tarafından "direnişin ve askeri komuta kademesinin dimdik ayakta olduğu" mesajıyla izleyicilerine aktarıldı. Vahidi'nin törendeki varlığı, Washington ve Tel Aviv hattına karşı askeri misilleme kararlılığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.