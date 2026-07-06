Tahran'da tarihi gün! Milyonlarca İranlı Lideri Ali Hamaney için 10 kilometre yürüdü

Milyonlarca İranlı, liderlerine son görevlerini yerine getirmek ve veda etmek üzere sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sokaklara döküldü.

Yaklaşık 10 kilometrelik devasa bir güzergaha yayılan merasim rotasındaki tüm caddeler; ellerinde İran bayrakları, Ayetullah Hamaney'nin portreleri ve siyah yas pankartları taşıyan vatandaşlar tarafından tamamen dolduruldu. Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Kadan, Tahran'daki bu tarihi atmosferi, halkın yoğun katılımını ve kentteki büyük yas dalgasını doğrudan yerinden aktardı.

İMAM HUMEYNİ MUSALLA CAMİSİ'NDE KESİNTİSİZ SAYGILI BEKLEYİŞ

Şehit lider Ayetullah Seyit Ali Hamaney için Tahran'da başlatılan halka açık veda töreninin üzerinden 36 saatten fazla zaman geçmesine rağmen halkın öfkesi ve yası dinmedi. İran'ın dört bir yanından başkente akın eden dev kitleler, İmam Humeyni Musalla Camisi'ni doldurmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, son saygı duruşunda bulunmak ve bağlılıklarını bildirmek adına Musalla alanından ayrılmıyor ve bölgedeki yoğunluk kesintisiz bir şekilde sürüyor.

DEVASA LOJİSTİK OPERASYON: SADECE OTOBÜSLERLE 5 MİLYON KİŞİ TAŞINDI

Tahran Otobüs İşletmesi (Şirket-i Vahed) Genel Müdürü Mehdi Alizadeh, tören süresince yürütülen devasa ulaşım operasyonuna ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. Alizadeh, geride kalan iki gün içindeki veda merasimlerinde 3 bin 400'den fazla otobüsün aktif olarak gece gündüz hizmet verdiğini açıkladı.

Bu süreçte sadece belediye otobüsleriyle yaklaşık 5 milyon yolcunun taşındığı duyuruldu. Merasim günlerinde günlük ortalama 2 milyon 500 binden fazla vatandaşın ve tören katılımcısının ulaşımının sorunsuz şekilde sağlandığı bilgisi verildi.

CENAZE PROGRAMI 4 KUTSAL ŞEHRİ KAPSAYACAK

Tahran'da gerçekleştirilen bu tarihi uğurlama ve kilometrelerce uzayan yürüyüş merasimi, günlerce sürecek olan kapsamlı cenaze programının ilk büyük halkasını oluşturuyor. Başkentteki resmi ve kitlesel programların tamamlanmasının ardından cenaze merasimleri sırasıyla Şiiler için kutsal sayılan Kum, Necef ve Kerbela şehirlerinde düzenlenecek törenlerle devam edecek. Bu uluslararası ve çok günlük cenaze programı, şehit liderin kutsal Meşhed kentinde düzenlenecek resmi defin işlemleriyle son bulacak.